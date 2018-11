Un texte de Rose Nantel

Un peu plus tôt cette année, le public était invité à soumettre une ou plusieurs candidatures pour cet événement. Plus de 50 candidatures ont été envoyées pour les 14 prix au menu.

Trois grandes catégories de prix étaient présentées : engagement bénévole, projet communautaire de même que visibilité et reconnaissance.

Lisette Marchildon, Rosalie Umuhoza, Frédéric Dupré et Gabriela Quintanilla composaient le jury qui a déterminé les gagnants.

Une reconnaissance appréciée

La directrice de l'Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ) Chantal Amstad, qui est montée sur scène afin de recevoir le prix pour le Projet mobilisateur pour la jeunesse, avoue être touchée par cette reconnaissance.

C’est toujours une surprise, on ne s’y attend jamais parce qu’il y a toujours des belles candidatures. Mais c’est valorisant, c’est super de voir que notre travail est reconnu. Chantal Amstad, directrice de l'Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw

De leur côté, le président et le directeur de l’Association des parents fransaskois, M. Philolin Ngomo et M. Carol-Guillaume Gagné, ont accepté le prix Projet collaboratif avec les régions, pour le concept Les petits crayons. « Pour nous c’est un grand plaisir de constater que l’effort que nous réalisons au fil des ans pour accompagner les parents et les enfants, porte fruit. Parce que ce n’est un secret pour personne : si les parents qui sont les principaux bénéficiaires de ce service n’existaient pas, ce prix n’existerait pas. Donc, ça nous fait un très grand plaisir de constater que nous avons été les humbles serviteurs de ces parents et que ça a porté fruit. », affirme M. Ngomo.

André Moquin, honoré au Rendez-vous Fransaskois

En plus des gagnants officiels du Gala de la Fransasque 2018, André Moquin, figure importante en matière d'éducation en Saskatchewan, a été reçu au sein de la Compagnie des Cent-Associés francophones (CCAF). L’Assemblée communautaire fransaskoise s’est jointe à la CCAF pour lui rendre hommage, lors du Rendez-vous Fransaskois. Il est a très engagé dans la communauté et auprès de diverses organisations comme l’Association communautaire de Gravelbourg, l’Association communautaire Fransaskoise et le Collège Mathieu, notamment.