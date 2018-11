Un texte de Olivier Roy Martin

À Rimouski, Marc Parent a assuré l'intérim à la mairie de Rimouski après le départ de Éric Forest en 2016. Mais c'est quand les citoyens l'ont élu en novembre 2017 que Marc Parent s'est vraiment senti aux commandes de la Ville.

À la suite de l'élection, la dynamique a vraiment changé. Je me sentais vraiment imputable envers les citoyens , confie Marc Parent. J'avais pris des engagements lors de la campagne électorale et je me devais d'aller de l'avant et de les respecter, ces engagements-là .

Parmi ses réalisations, il note la cession de la marina par le gouvernement fédéral à la Ville de Rimouski. Il y a plusieurs millions de dollars que Pêches et Océans va investir pour faire tout le remembrement de la marina et le prolongement de la jetée, ce qui va également profiter aux pêcheurs commerciaux , se félicite le maire Marc Parent.

À Carleton-sur-Mer, comme dans bien des municipalités du Québec, le recrutement d'un directeur général a demandé beaucoup d'énergie au nouveau maire, Mathieu Lapointe.

On est arrivés dans une année un peu tumultueuse , dit-il. Il n'y avait pas de direction générale, donc on a travaillé très fort à embaucher un nouveau directeur général à l'hiver dernier.

À Baie-Comeau, le maire élu l'an dernier désirait espacer dans le temps les négociations de conventions collectives avec les employés syndiqués de la Ville. On a réglé sur du long terme les enjeux de convention collective , affirme Yves Montigny.

Une convention signée sur dix ans, une sur huit ans, une sur six ans, pour l'ensemble des employés de la municipalité. Pour moi, ça, c'est de l'or. C'est vraiment important , ajoute-t-il.

Même s'ils siégeaient déjà au conseil municipal avant d'être élus maires pour la première fois, Marc Parent, Mathieu Lapointe et Yves Montigny ont dû apprendre à travailler avec de nouveaux élus.

Un conseil municipal, c'est des humains qui ont été élus sans se parler nécessairement , explique Yves Montigny. Alors ces personnes-là, pour avoir une vision commune, ça prend de longues discussions.

Je pense que dans la dernière année, on a réussi à mobiliser l'équipe, tant le conseil que l'équipe à la Ville , estime le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe. Tout le monde travaille dans la même direction et ça travaille bien, donc je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses.

Ces élus se sentent tous à leur place après 12 mois. Il reste trois ans à l'actuel mandat pour réaliser les projets auxquels ils tiennent.

