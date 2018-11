L'Abitibi-Témiscamingue se classe ainsi 4e au Québec pour les dons amassés, derrière Québec/Chaudière/Appalaches, Montréal/Laval et l'Outaouais.

C'est ce qui ressort des données émises par Parkinson Québec.

La région est par contre première au classement des dons amassés au prorata de la population avec près de 18 cents par habitant.

Le président du Parkinson Abitibi-Témiscamingue, Jean Ménard, se dit fier de sa région et du travail de son équipe de bénévoles.

Les argents recueillis ici restent en région et c'est important pour nous. Jean Ménard

On [vient en aide] à peu près 200 personnes, incluant les proches aidants. On a 5 groupes d'entraide et de soutien. Ces argents-là servent à faire faire des activités aux personnes atteintes de la maladie, soit des activités physiques, des rencontres ou des conférences. Justement dans deux semaines, dans le secteur Abitibi Ouest, on a une conférence de la SQ qui va parler de ma santé au volant , a dit Jean Ménard.

Il demande le soutien de la population alors que son organisation amorce sa seconde activité de financement annuelle qui se déroulera jusqu'au mois de décembre.