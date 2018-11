Un texte de Philippe de Montigny

La nouvelle agence, qui ressemblerait à Metrolinx, comprendrait toutes les agences dans le corridor entre Toronto et Waterloo. Superlinx serait financée par la province.

En août dernier, le gouvernement Ford a nommé un conseiller spécial chargé d’élaborer un plan pour transférer la gestion du métro de Toronto à la province.

Nous voulons nous assurer que la province entame une réflexion qui va au-delà de la prise en charge du métro. Brian Kelcey, vice-président aux affaires publiques de la Chambre de commerce de Toronto

Dans une déclaration envoyée par courriel, le ministère des Transports de l’Ontario affirme qu’un transfert du métro aiderait la province à améliorer le transport en commun, réduire les coûts et construire le réseau plus rapidement. La province pourrait aussi financer de nouveaux projets plus rapidement .

Le ministère n’a cependant pas précisé s’il prévoit s’accaparer d’autres agences de transport locales.

La carte électronique Presto Photo : Radio-Canada/Michel Bolduc

Plus tôt cette semaine, la Chambre de commerce a publié les résultats d’un sondage en ligne démontrant un appui considérable pour l’idée d’un système de transport en commun amalgamé.

Selon ce sondage, 74 % des Torontois et 79 % des participants en général sont en faveur du projet Superlinx. Compte tenu du caractère non probabiliste de l'échantillon de 1000 participants, le calcul de la marge d'erreur ne s'applique pas.

La formule est gagnante-gagnante , affirme M. Kelcey, qui souligne que de nombreux Ontariens doivent changer de système de transport en commun pour voyager entre le travail et la maison.

De l’opposition au projet

Le groupe TTC Riders, qui milite pour un meilleur système de transports dans la Ville-Reine, craint que ce projet servira de prétexte pour la privatisation.

La directrice générale Shelagh Pizey-Allen s'inquiète que la province nomme au conseil d’administration de la nouvelle agence des individus qui ne sont pas élus.

Nous ne voulons pas un système à deux vitesses, où les gens paient plus d’argent pour un transport plus rapide, avec un réseau local qui reste sous-financé , affirme-t-elle.

Shelagh Pizey-Allen, directrice de TTC Riders Photo : Radio-Canada/Lorenda Reddekopp/CBC

Avec les informations de Lorenda Reddekopp