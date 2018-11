En 2017, Ravi Prithipaul avait admis avoir été violent à maintes reprises envers sa femme, Shannon Prithipaul, pendant les 17 ans de leur mariage.

Un comité du Barreau a tenu des audiences en août dernier pour déterminer si l’avocat devait être radié ou si sa suspension devait être prolongée de six mois à un an. Les huit membres du comité ont rejeté l’idée de la radiation, mais la majorité a finalement conclu au prolongement de sa suspension pour un an.

Ils ont demandé au Barreau d’agir rapidement l’an prochain afin que l’avocat puisse reprendre sa pratique une fois sa suspension terminée le 6 octobre 2019.

« Face à un avocat qui semble avoir pris l’entière responsabilité de ses actes et avoir résolument cherché de l’aide, nous sommes d'avis que deux ans de suspension satisferont les facteurs que nous considérons », écrit le comité dans sa décision.

L’ancienne conjointe de Ravi Prithipaul a refusé de commenter tandis que son avocat n’a pas répondu aux appels.

D'après les informations de Janice Johnston, CBC News