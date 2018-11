Un texte de Olivier Roy Martin

Alexis Lafrenière n'a pas perdu de temps avant de déjouer le gardien Lucas Fitzpatrick après seulement six minutes de jeu. L'ailier gauche a récidivé trois minutes plus tard en avantage numérique, inscrivant un deuxième but au tableau.

Avec l'aide de Ludovic Soucy et de Parker Bowman, Nathan Ouellet a ravi le troisième but de la première période aux Cataractes, qui ont dû se contenter d'un score nul. Les attaquants de Shawinigan ont pourtant effectué seulement deux tirs au but de moins que leurs opposants au cours de cette période.

Les Cataractes résistent aux tirs en deuxième période

Le gardien des Cataractes s'est ressaisi en deuxième période et a bloqué la totalité des 17 tirs au but des joueurs de l'Océanic. L'équipe de Shawinigan n'a pas été en mesure de mener une offensive comparable, même en avantage numérique.

Les joueurs de l'entraîneur-chef Steve Larouche ont visiblement manqué d'attention au cours de cette période en récoltant deux punitions pour avoir laissé trop de joueurs sur la patinoire.

L'Océanic dévoile son jeu de puissance en troisième période

Jimmy Huntington a profité de l'avantage numérique pour ravir un quatrième but aux Cataractes. Il a reçu l'aide de la troisième étoile du match, Charle-Édouard D'Astous. Leurs opposants Jan Drozg et Valentin Nussbaumer ont répliqué en marquant les deux seuls buts de leur équipe.

Jimmy Huntington, joueur de centre de l'Océanic de Rimouski Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Moins de 10 secondes avant la fin, Jimmy Huntington a récidivé en avantage numérique en portant la marque finale de l'Océanic à six.

L'Océanic reçoit vendredi les Olympiques de Gatineau.