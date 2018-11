Du 5 au 11 novembre, l'Agora Boréale, l'association interculturelle de Lebel-sur-Quévillon organise des événements en présence de plusieurs dizaines de migrants pour faire la découverte du Maghreb.

Il y aura notamment un souper à saveur tunisienne, la projection d'un film et de la musique de ce pays du Maghreb.

L'organisatrice communautaire Marie-Claude Labbé croit que ce genre d'événement favorise le rapprochement entre les cultures.

Grâce à sa bonne santé économique, la région attire de de plus en plus de nouveaux arrivants.

Depuis environ une dizaine d'années, on a de plus en plus d'immigrants d'origine diverse qui demeurent à Lebel-sur-Quévillon c'est important de venir les accueillir, de voir c'est quoi leur culture, de favoriser les rapprochements c'est très important, on les voit dans la vie de tous les jours, on les côtoie, c'est super de découvrir leur culture, c'est très intéressant , dit-elle.

Elle rappelle que depuis quelques années, de plus en plus d'immigrants s'installent dans la région soit pour suivre une formation ou pour le travail.