Ainsi, à 6 h dimanche matin, plus de 17 000 clients d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité.

Les régions de Chaudière-Appalaches et du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient les plus affectées, avec plus de 4000 abonnés sans courant.

Les régions de Montréal, de Québec, de l'Estrie et de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine étaient aussi touchées.

Les rafales de vent ont notamment fait chuter des branches sur le réseau de la société d'État.