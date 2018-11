Un texte de Catherine Bouchard

La pluie abondante pendant la journée de samedi a découragé de nombreux partisans, alors que les estrades ne comptaient que quelques centaines de spectateurs. Malgré tout, l’ambiance était survoltée au stade des Diablos, alors que l’équipe du Cégep de Trois-Rivières disputait son premier match de séries éliminatoires à domicile en 11 ans.

Les Diablos ont peiné à entrer dans la zone des buts lors de la première moitié du match, même s’ils dominaient en terme de possession du ballon.

Le numéro 24 des Diablos, Michaël Morin, a effectué un touché au deuxième quart à 13 minutes 55, après de longues minutes en possession du ballon à tenter d’entrer dans la zone des buts.

Le numéro 25, Marc-Arthur Jérôme, a permis une remontée pour Montmorency en deuxième quart à l’aide d’une course de 35 verges. Les Nomades ont effectué un botté vers 4 minutes 35 effectuant 3 points.

La mi-temps a commencé, avec 10 points pour les Diablos contre 4 points pour leurs adversaires du Cégep Montmorency.

Les Nomades ont pris possession du ballon pendant une bonne partie du troisième quart. Marc-Arthur Jérôme a marqué un touché pour son équipe à 2 minutes 27 de la fin, portant la marque de 11 à 10 en faveur du Cégep Montmorency.

Les joueurs de Trois-Rivières ont effectué un double renversé en début de quatrième quart, déjouant ainsi la défensive de Laval et les portant à la ligne de 20 verges. Le porteur de ballon, Michaël Morin, a effectué le deuxième touché du match à 9 minutes 37 de la fin.

Les Nomades ont échoué leurs quatre essais à la ligne de 1 verge, avec 3 minutes 46 à jouer.

Les deux équipes ont tenu les partisans en haleine jusqu’à la fin, alors qu’aucune ne cédait. Laval a effectué une remontée vers la dernière minute de jeu pour finalement effectuer le fatidique touché, avec deux secondes restantes au chronomètre.

« Je pense qu'il y avait des moments tout au long du match où on aurait pu mieux faire. Ça pas été le cas et c'est pour ça que c'est le plus beau sport d'équipe », a affirmé l’entraîneur-chef des Diablos, François Dusseault, après le match.

Les joueurs étaient visiblement émotifs à leur entrée dans le vestiaire.

Le recrutement sera un enjeu a souligné l'entraîneur pour la saison prochaine.