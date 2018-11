Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau

Le programme Lire et faire lire crée une rencontre intergénérationnelle ayant pour but la transmission de l’amour des livres.

Durant l’année scolaire, des aînés bénévoles se rendent dans les écoles pour lire des histoires à de petits groupes de 2 à 5 enfants d’âge préscolaire jusqu’à 8 ans.