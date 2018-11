Un texte de Charles D’Amboise

Près d’un an après son entrée à l’hôtel de ville, le chef de Québec 21 affirme avoir accumulé « beaucoup de bagage ». « Ça a été un gros défi. On sent déjà qu’on est beaucoup plus en contrôle », soutient-il.

Quelques semaines après son élection, Jean-François Gosselin n’avait pas été en mesure de commenter le budget présenté par l’administration Labeaume.

Hésitant devant les journalistes, il avait répété qu’il fallait faire le ménage dans la « colonne des dépenses », sans être capable de dire quels projets la Ville devait abandonner.

Jean-François Gosselin tentant de déchiffrer le budget Labeaume, quelques semaines après l'élection du 3 novembre 2017. Photo : Radio-Canada

Depuis, Jean-François Gosselin et son seul collègue de parti, Stevens Melançon, ont mis les bouchées doubles pour maîtriser leurs dossiers, affirme le chef de l'opposition.

Malgré ces efforts, les représentants de Québec 21 se butent toujours à un Régis Labeaume qui ne les prend pas au sérieux. « On offre notre collaboration au maire et il décide de ne pas la prendre 99 % du temps », souligne M. Gosselin.

Climat « toxique »

Ce dernier attribue ce manque de collaboration aux nombreux épisodes d’insultes à peines voilées du maire de Québec à son endroit.

Je vois [le climat] se détériorer. Ça n’a clairement pas sa place en politique municipale, dénonce-t-il. J’ai fait de la politique provinciale, ce n’était pas comme ça. Nous avions de bons débats. On n’était pas toujours d’accord. Jean-François Gosselin, chef de Québec 21

Quand il parle de M. Labeaume, Jean-François Gosselin en a long à dire.

« Je le vois imposer ses choix, imposer ses projets, sans vouloir convaincre les gens de ses idées. Je le sens déconnecté. Je le sens à bout d’arguments. En politique, il faut être capable de débattre avec des arguments. Il faut se concentrer sur les idées », insiste-t-il.

Bien qu’il ne soit moins ciblé par les attaques du maire, Jean Rousseau déplore lui aussi le ton utilisé à l’hôtel de ville.

Jean Rousseau, conseiller de Démocratie Québec et seul élu de sa formation politique. Photo : Radio-Canada

« Les gens retiennent les coups de gueules [de Régis Labeaume], indique-t-il. C’est facile, c’est la recette de Trump, c’est-à-dire que ça fait des clips. Les médias en parlent. C’est gratuit et ça fait ruelle d’école. »

S’activer pour la mobilité

Pour l’année à venir, les deux formations de l’opposition promettent de s’attaquer à leur façon aux enjeux de mobilité.

Québec 21 entend faire pression sur l’administration Labeaume pour qu’elle adopte une vision régionale du transport en commun.

« Ce n’est pas normal qu’encore aujourd’hui, on ait deux, trois réseaux de transport dans la région, croit M. Gosselin. Chacun fait ses choses à sa façon, chacun de leur côté. On doit finir les guerres de clochers. Le transport en commun doit être pensé dans une vision régionale. »

Jean Rousseau, lui, souhaite promouvoir les avantages du transport en commun comme voie d’avenir. La future plateforme de mobilité structurante doit être mieux expliquée aux citoyens, qui auront envie de changer leurs habitudes.

Le maire n’est pas du tout un ambassadeur pour le transport en commun. Lui-même a dit qu’il ne le prendra pas. Comme usager et visionnaire, on veut amener ça sur le plancher des vaches. Jean Rousseau, conseiller de Démocratie Québec

Bonne entente

Si le climat est souvent tendu avec le maire Labeaume, la relation entre Québec 21 et Démocratie Québec semble plus harmonieuse.

« J’aime travailler avec M. Rousseau, affirme Jean-François Gosselin. On n’est pas toujours d’accord, mais c’est comme ça que j’aime faire de la politique et je suis convaincu que M. Rousseau aussi. »