L'argent récolté servira à la distribution de paniers de Noël dans la MRC Memphrémagog, le 16 décembre. La somme amassée devrait permettre de confectionner environ 350 paniers cette année.

On aimerait mieux avoir de moins en moins de bénéficiaires d’année en année, et ce n’est pas le cas , explique le président du Souper du partage, Stéphane Bégin.

Selon lui, ceux qui ont besoin de paniers de Noël ont différents profils. Certains, par exemple, ont des pertes d'emplois momentanées, mais il remarque qu'il y a de plus en plus de personnes seules. Plus de 50 % des paniers qu’on livre, c’est pour des personnes seules. Et ça, c’est un nouveau phénomène qui prend de l’ampleur , soutient-il.

Près de 200 bénévoles se sont impliqués lors de cet événement zéro déchet.

L'an dernier, le Souper du partage a permis de récolter plus de 121 500 $, ce qui a permis de mieux garnir 336 paniers de Noël.