Au moment de la publication, il y avait plus de 57 000 pannes d'électricité dans la province, selon Énergie NB.

La majorité des pannes touchent le comté de York, où se trouve notamment Fredericton.

On compte plus de 7000 pannes dans le comté de Charlotte et plus de 4000 pannes dans le comté de Kings.

Un aperçu des pannes de courant au Nouveau-Brunswick, le 3 novembre 2018 à 21h30 HAA. Photo : Énergie NB

La région de Moncton-Dieppe-Riverview est touchée par près de 3000 pannes.

Le nord de la province ne recense à peu près aucune panne pour le moment.

Dans la plupart des régions touchées, le site internet d'Énergie NB prévoit que les pannes devraient être réglées vers minuit ou bien demain en matinée.