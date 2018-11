Au moment de la publication, près de 28 000 clients atteints se trouvent dans la région de Fredericton et le comté de York.

À Moncton, Riverview et Dieppe, c'est plus de 17 000 abonnés qui sont privés d'électricité, selon Énergie NB.

On compte plus de 7000 pannes dans le comté de Kent et dans la Vallée de Kennebecasis et plus de 6000 pannes dans le comté de Kings.

Une capture d'écran du site d'Énergie NB à 6 h 30 dimanche. Photo : Énergie NB / capture d'écran

Seul le nord-ouest de la province semble épargné pour le moment.

Des vents avec rafales à 80 km/h sont toujours attendus dimanche dans la province.