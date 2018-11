On est tannés. On est à boutte. On est vraiment tannés , lâche Jonathan Lussier. Comme les autres citoyens touchés par ce problème, il est à bout de patience.

Ça devrait avancer beaucoup plus vite que ça. C'est triste , déplore-t-il. Lourdeur administrative, changement de direction générale à Val-Joli, campagne électorale : plusieurs raisons peuvent expliquer que le projet traîne toujours.

On ne veut pas blâmer personne, mais peut-être qu'il y a eu des problèmes administratifs locaux , avance le nouveau député dans Richmond, André Bachand. Pourtant, le problème est une priorité selon lui.

Si, en 2018, on n'est pas capable de desservir ses citoyens et citoyennes avec de l'eau potable, on a un problème. Rapidement, le dossier va se régler , assure-t-il.

Un projet de 3 M$

Si Val-Joli possède un coussin de 700 000 $ laissé par le précédent gouvernement – pris à même la taxe d’accise - il faudra plus d'argent pour que l'apport des contribuables affectés demeure acceptable.

S'il y a aucune subvention, il n'y aura pas de projet. Ça va être impensable. C'est un projet au-dessus de 3 millions de dollars , affirme le maire de Val-Joli, Rolland Camiré.

La Ville de Windsor affirme desservir pouvoir Val-Joli en eau potable. Elle vient d’ailleurs d'avoir les confirmations environnementales nécessaires.

« Fallait acquérir un petit morceau de terrain, qui était zoné agricole. On a négocié avec le propriétaire, et maintenant, c'est fait », assure la mairesse, Sylvie Bureau.

Si le raccordement peut se réaliser en 2019, il ne fait aucun doute que la nouvelle sera bien accueillie dans la petite municipalité.

On a vraiment hâte. On ne sait pas encore la date exacte. Ça avance, pas assez vite à notre goût, mais ça avance. Ça fait qu'on devrait finir par avoir quelque chose. Jean-François Larochelle, résident de Val-Joli sans eau potable depuis 6 ans

En tout, 49 résidences de Val-Joli pourraient être raccordées au système d'aqueduc de Windsor, sur une distance de 2,5 kilomètres.