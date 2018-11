Favoriser l'immigration francophone à l'extérieur du Québec est un défi sur lequel se penchent les différents paliers de gouvernements et les communautés francophones du Canada depuis plus d'une décennie. Alors que s'amorce la sixième Semaine nationale de l'immigration francophone, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) croit qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir afin d'atteindre les cibles fixées, et surtout bien outiller les nouveaux arrivants.