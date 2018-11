Parmi les enjeux qui ont suscité samedi de vives discussions au sein de la centaine de personnes présentes, notons les conditions d’adhésion à l'ACF. Le formateur et animateur de l’événement, Maurice Chiasson, suggère d’ajouter certains critères. Parmi eux, les membres devraient dorénavant pouvoir parler français, déposer une demande d’adhésion et payer une cotisation.

La question de la révocation d’un membre a également été abordée. Le fait qu’un membre quitte la Saskatchewan a été jugé un motif pertinent pour révoquer un membre, selon une majorité de gens sur place.

Lorsqu'il a été question de l’établissement d’un code d’éthique, Marie-France Kenny a éclaté en sanglots.

Cette ancienne présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) a évoqué l’intimidation qu’elle a subie et insisté sur l’importance d’imposer un code de conduite afin que les échanges entre les membres soient plus respectueux.

« J'ai été victime d'attaques intentionnelles. Je crois qu'on a besoin d'un code d'éthique pour éviter ce genre d'attaques personnelles, réclame Marie-France Kenny.

Il est à noter que la députée communautaire de Battleford, Christine Freethy, a assisté aux consultations, malgré l’interdiction d’être présente que lui avait formulée le président de l’ACF. Elle a par la suite remis sa démission vendredi et refusé de parler à Radio-Canada samedi.

Une révision des statuts plusieurs fois reportée

La révision des statuts et règlements de l’ACF avait été votée à l’unanimité par les députés communautaires, lors d’une rencontre à Assiniboia le 6 octobre dernier. Denis Simard a alors indiqué qu’il s’agit de l’un des principaux défis de l’Assemblée communautaire.

Déjà, en juin 2017, une motion loin de faire l’unanimité avait été suggérée au sujet des critères d’admissibilité des membres, afin qu’un individu doive être citoyen canadien ou résident permanent pour devenir membre de l’ACF.

L’adoption des modifications des critères d’adhésion avait été reportée, pour finalement être abandonnée quelques mois plus tard.

Mais sitôt élu à la présidence, Denis Simard a fait part de son intention de modifier les statuts et règlements.