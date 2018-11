La chute des libéraux de Brian Gallant n'a pas entraîné de vent de panique pour le moment dans la société civile acadienne. Les organisations préfèrent se concentrer sur l'avenir politique de la province.

Je suis toujours optimiste quand il y a un nouveau gouvernement, faut l'être. Il faut donner la chance au coureur comme ils disent , dit Robert Melanson, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick.

Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Robert Melanson Photo : Radio-Canada

La tâche sera lourde pour le gouvernement de Blaine Higgs, selon lui, car un seul député francophone, Robert Gauvin, est élu sous la bannière progressiste-conservatrice : Il va falloir qu'il soit la porte d'entrée des francophones pour rejoindre le cabinet à Fredericton évidemment.

L'organisme Égalité santé en français croit que le gouvernement Higgs fera preuve d'une plus grande écoute des besoins des francophones en matière de soins de santé.

La population en a ras le bol avec la privatisation en santé. On voit les résultats avec Ambulance NB et les mêmes résultats avec l'hôpital Extra-mural, et les gens ont raison. La population a raison. Les francophones ont raison et c'est ça que les francophones voulaient d'ailleurs , indique Hubert Dupuis, président d’Égalité santé en français.

Dr Hubert Dupuis, président d'Égalité santé en français. Photo : Radio-Canada

Les municipalités francophones devront ajuster leur tir, croit Frédérick Dion, directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

La plupart des régions francophones ne sont plus représentées par le gouvernement au pouvoir à Fredericton. Elles prévoient se rabattre vers les fonctionnaires provinciaux : Peut-être que dans les quatre dernières années c'était plus facile quand il y avait un sujet qu'on voulait discuter, on pouvait interpeller un député, un ministre d'une région acadienne et francophone. Mais dans le cas présent il va falloir travailler très étroitement avec les fonctionnaires en place mais on va bâtir des ponts aussi avec les ministres qui vont siéger au cabinet , explique Frédérick Dion.

Frédérick Dion, directeur général de l'AMFNB. Photo : Radio-Canada

Une crainte persiste toutefois au sein de la communauté. On se demande quelle place occupera l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, un parti qui s’est montré défavorable à l’endroit des francophones.

Il y a des inquiétudes évidemment, c'est que le gouvernement va être associé avec des alliancistes et devrait-il avoir des reculs sur le plan linguistique, pour nous ce sera totalement inacceptable , précise Hubert Melanson.

Avec Jean-Philippe Hughes