Mais selon Santé Canada, la vente de certaines des marques les plus populaires de ces produits n'est pas autorisée au Canada parce que celles-ci ne disposent pas des autorisations appropriées.

Tout produit vendu au Canada et qui comporte de présumées vertus en matière de santé doit être enregistré et classé comme un produit de santé naturel, selon l'agence fédérale. Même si le produit ne fait pas explicitement la promotion de telles vertus, la signification implicite du nom peut être suffisante pour exiger une classification.

Dans le cadre de son enquête sur le sujet, l'équipe de l'émission Marketplace, du réseau CBC, a commandé 10 des produits les plus populaires du genre. Aucun d'entre eux ne possède de numéro d'homologation comme produit naturel, pas plus qu'ils ne disposent des permis pour être vendus au Canada.

Selon Santé Canada, ce type de produits fait actuellement l'objet d'une évaluation. Si l'agence fédérale détermine que les produits ne respectent pas les normes, Santé Canada « agira », assure-t-on.

Avantages douteux

L'aspect « détoxifiant » des thés est également mis en doute. Nutritionnistes, diététiciens et médecins mettent régulièrement en garde contre le mythe voulant qu'il soit nécessaire d'aider son corps à se débarrasser des toxines.

Les produits détoxifiants sont donc inutiles.

« La détoxification est l'une des nombreuses théories créées pour instiller la peur et des sentiments d'insuffisance afin de guider le comportement des gens, souvent dans le but de leur faire acheter des produits », affirme le Dr Eric Cadesky, un médecin de famille de Vancouver.

Après de nombreuses années d'évolution, nos reins et notre foie sont parvenus à accomplir eux-mêmes tout le processus de détoxification, poursuit le médecin. Si vous désirez tout de même donner un coup de pouce à votre corps, le Dr Cadesky recommande plutôt d'acheter des aliments frais et colorés ainsi que de demeurer hydraté.

Qu'en est-il des supposées propriétés amincissantes de la détoxification au thé? La perte de poids découlerait de la déshydratation entraînée par les laxatifs présents dans les mélanges de thé, indique Rhiannon Lambert, une nutritionniste britannique spécialisée en obésité et en troubles alimentaires.

En gros, la seule chose que vous perdrez, lorsque vous achetez ces produits, c'est votre argent. Rhiannon Lambert, nutritionniste

Ingrédient dangereux

Dans ces kits de détoxification au thé, on trouve bien souvent des ingrédients répandus, tels le gingembre ou encore la menthe poivrée, mais aussi des feuilles de séné, qui facilitent le transit intestinal, mais dont la consommation régulière est déconseillée par Santé Canada et la U.S. Food and Drug Administration.

Selon la diététicienne Christy Brissette, cela s'explique par le fait qu'au-delà de sept jours de consommation en continu, le corps peut développer une dépendance au séné.

Il est possible que votre corps ne puisse plus excréter sans l'apport de cet ingrédient, ce qui est vraiment inquiétant. Christy Brissette, diététicienne

Le séné stimule les intestins et provoque des contractions. Mme Brissette met en garde contre de possibles diarrhées et crampes stomacales, bien que les réactions puissent varier en fonction des personnes qui en consomment.

De son côté, la U.S. National Library of Medicine affirme que cet ingrédient peut aussi réduire l'efficacité de certaines méthodes anticonceptionnelles.

Marketing en ligne

La plupart des ensembles de détoxification au thé sont vendus exclusivement en ligne et leur promotion est effectuée sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, Facebook et Twitter.

Le Dr Cadesky souligne qu'un marketing efficace ne correspond pas nécessairement à des produits efficaces.

Santé Canada indique d'ailleurs avoir reçu plusieurs plaintes à propos de produits vendus en ligne, et reconnaît que leur réglementation pose problème.

« Les gens achètent beaucoup de choses en ligne, et nous continuons de demander à faire preuve de prudence. Ces produits pourraient ne pas être approuvés au pays », souligne Maryse Durette, porte-parole de l'agence fédérale.