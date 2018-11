Dès la mi-temps, tout suspense avait été anéanti, les hommes de Dany Maciocia ayant retraité au vestiaire avec une avance de 36-0.

Mais il a fallu attendre à la fin du deuxième quart avant que les vannes ne s’ouvrent véritablement.

Menant 15-0 sur trois placements et trois touchés de sureté, les Carabins ont enfilé trois touchés dans les cinq dernières minutes de la demie.

C’est Ryth-Jean Giraud qui a réussi les deux premiers, sur une course de deux verges, à la suite d’une interception de Jean-Sébastien Bélisle.

Giraud a ensuite capté une passe de Dimitri Morand avant de filer dans la zone des buts sans être ennuyé, un jeu de 45 verges.

Louis-Mathieu Normandin s’est également distingué alors qu’il a porté l’avance à 36 points grâce à un attrapé de 21 verges.

Les pauvres Redmen n’ont récolté que 16 verges à l’attaque au cours des 30 premières minutes alors qu’ils en ont accordé 181 à leurs rivaux.

À la reprise des hostilités, Marc-Antoine Dequoy a ajouté l’insulte à l’injure avec un touché à la suite de sa deuxième interception de la rencontre aux dépens du quart Dimitrios Sinodinos. C’est la quatrième fois que Dequoy réalisait un tel touché cette saison. À 43-0, les joueurs de Ronald Hilaire avaient perdu tout espoir.

La semaine prochaine, en finale de la Coupe Dunsmore, les Carabins se rendront à Québec pour affronter le Rouge et Or de l’Université Laval, victorieux du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke 40-0.