Un texte de Boualem Hadjouti

Des dizaines de chasseurs sont invités à présenter leur prise pour la traditionnelle Soirée du chasseur.

Les panaches sont mesurés et le plus gros l'emporte.

Des prix seront distribués aux gagnants, et Florian Bougie de Preissac est venu tenter sa chance alors qu'il célèbre sa 30e année de chasse. Sa prise, un panache de 49 pouces.

C'est plus pour le partage de connaissances. Je chasse depuis plusieurs années, puis moi c'est vraiment une passion. Quand on vient dans des soirées comme ça, c'est pour partager avec d'autres chasseurs et puis ces temps-ci on parle beaucoup de l'environnement, du respect de la nature et le fait de venir dans ces soirées, on change nos mentalités , dit-il.

Pour les organisateurs, la soirée qui clôture la saison de chasse est l'occasion de récompenser les membres.

Ils partagent leurs histoires de saison de chasse, racontent comment ça s'est passé, des anecdotes, ça fait un moment pour se regrouper et parler d'un sujet commun en plus ils peuvent gagner des prix , explique la trésorière de l'association Nicole Massé.

Environ 800 personnes sont attendues à la soirée.