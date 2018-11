Depuis plus de 48 heures, sa famille se voit refuser l'accès à sa dépouille.

Son père, Marc Dompierre, n'en dort plus la nuit.

Son âme n'est même pas sortie de son corps. Il est mal placé là-dedans, quand même là... Je voudrais juste avoir l'armée ou quelqu'un ici qui pourrait aider, une façon de sortir mon gars de là, c'est tout , a confié le père, peinant à retenir ses larmes.

Daniel Dompierre, résident de Bouchette de 31 ans et père d'un garçon de quatre ans, a été enseveli sous le sable d'un chantier qui s'est transformé en tombeau à La Pêche. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté de Marc Dompierre

La police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) disent attendre un rapport d'ingénieur sur la stabilité du sol avant d'effectuer une manoeuvre de récupération du corps.

Or, les proches de la victime trouvent l'attente inhumaine. Ils passent leurs journées près du chantier où se trouve leur proche disparu.

M. Dompierre se dit prêt à creuser de ses propres mains pour aller chercher le corps de son fils s'il le faut, mais les policiers sont là pour l'en empêcher.

Ça ferait plus de 40 heures qu'il serait sorti de là si [on ne me mettait pas des bâtons dans les roues] à chaque fois que j'essaie d'aller chercher mon garçon , a dit M. Dompierre.

Quiconque s'approche du corps sans autorisation pourrait être arrêté pour entrave au travail des policiers, disent les autorités.

Les policiers n'ont pas voulu accorder d'entrevue, samedi. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Claudine Richard