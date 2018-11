Avec les informations de Thomas Deshaies et Boualem Hadjouti

Le conseil s'est dit déçu du témoignage de Martin Prud'homme à la Commission Viens, qui était directeur de la Sûreté du Québec lors des événements de Val-d'Or en 2015.

L'agent d'information pour le conseil tribal, Georges Lafontaine, était visiblement irrité en entrevue que les forces de l'ordre aient voulu mettre l'emphase sur les nouvelles initiatives mises en place lors de leur témoignage, sans pour autant reconnaître sans détour leurs responsabilités.

On n'avait pas l'impression qu'on reconnaissait que de tels gestes aient pu être commis, s'insurge-t-il. On prend des mesures, on prend des mesures…mais finalement, ça tourne toujours autour de cela. Ce n'est pas la première fois que les Peuples autochtones entendent ces choses-là.

Le conseil tribal estime que le discours des officiels de la SQ s'inscrit dans une « philosophie de négation ».

Les dirigeants de la SQ se sont mis la tête dans le sable et se la mette encore. Georges Lafontaine

Le directeur de la SQ, Martin Prud'homme, a livré l'un des témoignages les plus attendus de la commission Viens. Photo : Radio-Canada

Des questions sur le traitement de la plainte de Jean Vicaire

Martin Prud'homme a été invité à plusieurs reprises à dénoncer sans détour des comportements inappropriés de policiers, qui lui ont été rapportés par le procureur de la commission, ce qu'il a refusé de faire. Plus souvent qu'autrement, il expliquait ne pas pouvoir se prononcer, car il n'était pas au courant du contexte de l'événement.

Les représentants de la nation anishnabeg se questionnent également sur le suivi qui a été fait ou non, suite à la dénonciation du directeur du service de police de Lac-Simon, Jean Vicaire, en 2013. Celui avait alerté la Sûreté du Québec, alors qu'il avait été mis au courant des allégations qui pesaient contre des agents du poste de Val-d'Or.

Lors de leur témoignage à la Commission Viens, les représentants de la SQ ont affirmé n'avoir aucune trace écrite d'une telle dénonciation.

L'importance des excuses sans détour

Martin Prud'homme a refusé lors de son témoignage d'offrir des excuses officielles, expliquant qu'en tant que directeur intérimaire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ce n'était pas à lui de le faire.

À partir du moment où on peut reconnaitre qu'il y quelque chose qui n'a pas bien été, déjà là, on peut passer à une prochaine étape. Georges Lafontaine

Plusieurs autres corps de police du pays ont par le passé présenté leurs excuses officielles aux Premiers Peuples, notamment dans le cadre de commission d'enquête.

« Pour rétablir la confiance, il faudra d'abord admettre que ces choses ont pu exister, qu'elles sont inacceptables et que la SQ présente des excuses à ceux et celles qui ont pu en être victimes. Cela doit faire partie de la réconciliation », a fait savoir par voie de communiqué, la Grande cheffe, Verna Polson.