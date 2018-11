Une porte-parole a indiqué que 20 décès liés aux conditions météorologiques extrêmes avaient été rapportés jusqu'à maintenant.

Plusieurs de ces victimes ont été tuées par la chute d'arbres. L'Association italienne des entreprises agricoles a mentionné par voie de communiqué que les vents violents avaient détruit environ 14 millions d'arbres, majoritairement dans le nord du pays.

Nous aurons besoin d'au moins un siècle pour revenir à la normale. L'Association italienne des entreprises agricoles, dans un communiqué

Près de la frontière avec l'Autriche, tout au nord, la surface du bassin du barrage Comelico Superiore était couverte des troncs d'arbres tombés dans le fleuve Piave.

Ailleurs, les troncs ont été cassés en deux comme de vulgaires cure-dents.

Des zones allant du nord-est du pays à la Sicile, dans le sud-ouest, ont été touchées par le mauvais temps, les dégâts les plus importants ayant été recensés dans les régions de Trente et de Vénétie – la région autour de Venise, dans le nord –, où villages et routes ont été isolés par des glissements de terrain.

Plusieurs des squares et passages piétonniers de Venise ont été submergés à l'occasion des pires inondations de la dernière décennie.

Le gouverneur de la Vénétie, Luca Zaia, a indiqué que les dégâts provoqués par la tempête dans la région représentaient au moins 1 milliard d'euros.

De son côté, Angelo Borrelli, chef de l'agence de la protection civile, a précisé que la Vénétie avait été balayée par des vents allant jusqu'à 180 km/h, et que la situation à cet endroit était « apocalyptique ».