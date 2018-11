Un adolescent de 15 ans est accusé entre autres de tentative de meurtre. Deux jeunes de 18 et 22 ans font aussi face à de nombreuses accusations, dont une entrée par effraction et le port non autorisé d’une arme à feu.

Selon la police municipale, ces trois jeunes sont entrés par effraction dans la demeure d’une femme de 23 ans connue de l’un des suspects. L’un d’entre eux l'aurait grièvement blessée à la poitrine par balle avec un fusil à canon scié.

Ils se sont par la suite retranchés dans une résidence de la rue Chudley où se déroulait une soirée entre amis. Suite à une dispute, un des suspects se serait servi du fusil pour menacer les convives et les forcer à rester à l’intérieur.

La police dit avoir tenté de communiquer avec les occupants du logement par téléphone et à l’aide d’un porte-voix pendant environ 12 heures, mais sans succès.

Près de 25 unités policières sont finalement intervenues pour libérer les occupants et placer certaines personnes en détention. La police dit avoir saisi un fusil à canon scié.