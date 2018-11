Le scénario auquel ont dû faire face les premiers répondants est celui d’un bateau de plaisance qui coule en pleine mer.

Dans un cas comme celui-ci, la garde côtière déploie des navires et des zodiacs pour porter secours.

Puis, une équipe de secouristes bénévoles viennent en renfort pour retrouver les survivants.

L'opération doit être exécutée rapidement et sans anicroche. La Police régionale d'Halifax, les secouristes de recherche et sauvetage, la Garde côtière et les services d'incendie, ont travaillé de pair pendant des mois pour rendre cet exercice le plus réaliste possible.

Des bénévoles sur un bateau de la Garde côtière canadienne. Photo : Radio-Canada

Les participants à l’exercice devaient retrouver une quinzaine de mannequins flottants qui étaient dispersés dans le havre d’Halifax.

On doit le faire pour être toujours prêt et pour voir comment les différentes organisations peuvent travailler ensemble , indique Phil Dumaresq, de la Garde côtière canadienne.

Or, lorsque se trouve aux abords de l’océan, comme à Halifax, la météo peut compliquer le déroulement d’une telle opération.

Durant l'opération fictive, la mer était agitée, ce qui a rendu la tâche plus difficile, mais encore plus vraisemblable.

Il est très rare que les secouristes aient accès au havre d'Halifax pour ce genre d'exercice d'envergure. La dernière fois, c'était en 2012.

Pourtant, tous s'entendent pour dire que des simulations du genre devraient être organisées plus fréquemment.

Elles permettent de former des bénévoles et d’avoir des équipes bien coordonnées qui seront prêtes dans l’avènement d’un incident réel.