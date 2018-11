Un texte de Catherine Poisson

Après avoir consulté les élus, des organismes et des citoyens de la Matanie, le comité chargé de mettre sur pied cette première politique familiale a identifié sept grandes orientations.

Mises en ordre de priorité, ces orientations regroupent 17 objectifs et 44 actions à réaliser d'ici 2022.

Pour le moment, impossible de connaître le coût de ces mesures. Le budget qui sera alloué à la politique pour l'année 2019 devrait être déterminé dans les prochaines semaines, selon la chargée de projet pour la politique familiale, Maggie Beaulieu-Pelletier.

Les 7 orientations de la politique familiale de la MRC de La Matanie Attraction et rétention des familles Soutien aux familles vulnérables de tout le territoire Offre et accès aux services Saines habitudes de vie Mise en valeur et protection des attraits et des environnements Vie communautaire Amélioration des communications

Très vite dans le processus de consultation, il est devenu clair que la principale priorité concernait l'attraction et la rétention des familles, souligne Mme Beaulieu-Pelletier.

Maggie Beaulieu-Pelletier, chargée de projet, et Alice Fanguet, conseillère en communications pour la MRC de La Matanie Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Tout ce qui touche l'attraction et la rétention des familles, c'est vraiment un enjeu très fort en Matanie. C'est ce qui a été nommé dans toutes les municipalités, par tous les élus de la MRC, tous les intervenants. Maggie Beaulieu-Pelletier, chargée de projet de la démarche Politique familiale municipale de la MRC de La Matanie

Pour attirer et retenir les familles, la MRC prévoit notamment créer et renforcer des liens d'appartenance à la région, informer les nouveaux résidents des services offerts et encourager un discours positif en lien avec la Matanie.

Qui sont les familles de la Matanie? Selon les données de 2016, la MRC de La Matanie compte 6215 familles, dont 4045 vivent à Matane. De ce nombre, 765 sont des familles avec enfants à la maison et 465 sont des familles monoparentales. 75 % des chefs de familles monoparentales sont des femmes, et 38 % des familles monoparentales comptent deux enfants ou plus. Statistique Canada définit comme une famille : un couple marié (avec ou sans enfants), un couple en union libre (avec ou sans enfants) ou une famille comptant un parent seul.

Actuellement, toutes les municipalités de la MRC disposent d'une politique familiale municipale.

L'objectif de la MRC de La Matanie est de faire un lien entre toutes ces politiques afin d'alléger le fardeau des municipalités, selon Mme Beaulieu-Pelletier.

Ce qu'il y a en commun et ce qui est à déploiement territorial, on va le prendre à notre charge, donc ça va enlever de la pression au niveau local. Maggie Beaulieu-Pelletier, chargée de projet de la démarche Politique familiale municipale de la MRC de La Matanie

Mme Beaulieu-Pelletier ajoute que la politique familiale de la MRC comprend également tous les enjeux supralocaux que chaque municipalité ne peut gérer toute seule.

Tout ce qui est pression et représentation politique pour le service internet et la téléphonie mobile, par exemple, c'est la MRC qui s'unit aux autres MRC du Bas-Saint-Laurent pour faire front commun sur cet enjeu-là , précise-t-elle.

Cet enjeu est d'ailleurs pris en compte dans les 17 objectifs de la politique, puisque 4 des 11 municipalités de la MRC ont peu ou pas d'accès à la téléphonie mobile et à un service internet de qualité, selon Mme Beaulieu-Pelletier.

Le déclin démographique et l'appauvrissement des familles sont également des enjeux qui touchent particulièrement la région et que la MRC espère contrer, entre autres, grâce à cette nouvelle politique.