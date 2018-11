Un texte de Francis Bouchard

Propriétaire du gîte touristique Relais Magpie à Dubreuilville, Patrice Dubreuil affirme avoir développé l'application MooseBack pour venir en aide à sa petite communauté.

Les deux idées derrière la création du logiciel étaient d'une part de prélever des fonds pour les organismes sans but lucratif [qui s’occupent des sentiers] et aussi de développer quelque chose pour les touristes pour faire connaître les sentiers dans la région de Dubreuilville. Patrice Dubreuil, homme d’affaires

L’application MooseBack, qui pourra être téléchargée gratuitement dans quelques mois, a été développée au cours des dernières années notamment grâce à la participation de professeurs et d’étudiants du Collège Cambrian à Sudbury.

Elle identifiera des sentiers pour des loisirs motorisés, comme la motoneige et les véhicules tout-terrains, et non motorisés comme la raquette, le ski de fond ou des routes de canot et kayak.

Le logiciel permettra aux utilisateurs des sentiers de participer à une loterie 50/50, dont les profits seront partagés avec les groupes responsables de leur entretien. D’autres fonds seront aussi récoltés par la vente de publicité.

Un homme d’affaires crée une application pour promouvoir le tourisme dans des sentiers du Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Créer de l'emploi

Patrice Dubreuil espère que son application attirera plus de touristes dans la région et que cela créera de l’emploi.

Il a récemment cédé les droits d’utilisation de son application à la Corporation du développement économique de Dubreuilville pour qu’elle s'occupe de la mise en marché.

La municipalité tente également d’obtenir du financement gouvernemental pour compléter le projet et en faire la promotion.

La municipalité est très enthousiasmée par le potentiel de l’application. Nous voulons en faire un projet-pilote à Dubreuilville et nous espérons pouvoir l’étendre ailleurs dans le Nord de l’Ontario. Mélanie Pilon, agente de développement économique à Dubreuilville

Une possibilité est l’utilisation de l’application dans le cadre du projet Aventure Nord de l’Ontario.

Des discussions ont lieu avec les responsables de ce projet et cinq municipalités : soit Cochrane, Smooth Rock Falls, Kapuskasing, Hearst et Dubreuilville.