Deux personnes ont trouvé la mort lorsqu'une partie d'un centre de distribution d'Amazon, à Baltimore, s'est effondrée sous la force des éléments, vendredi soir, a fait savoir une porte-parole du géant de la vente en ligne. Plus tôt, l'agence météorologique National Weather Service avait mis en garde contre des orages dans la région, en plus de forts vents et de pluies importantes.