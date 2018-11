Un texte de Roxanne Simard

C'est dans la grande yourte de 32 pieds située dans la forêt des Monts-Valins que les artistes du Yourte Fest ont la chance de présenter leur spectacle. L'ambiance chaleureuse et intime qu'offre la yourte est ce qui rend ce festival de musique si unique.

Le Yourte Fest s'est amorcé vendredi avec le spectacle de Philippe Brach. Parmi les autres artistes invités se trouvent Qualité Motel, Milk & Bone, Rémi Chassé et Galaxie.

Un site d'hébergement unique

Passer une nuit dans yourte en pleine forêt est une expérience qui intéresse de plus en plus de gens.

Les touristes européens sont nombreux à y venir en été, tandis que l'hiver la clientèle est majoritairement québécoise, précise la propriétaire, Martine Houde.

C’est une expérience vivre une nuit dans une yourte. Comme quand on part en camping. Tous les avantages du camping, sans les désagréments. On fournit la literie, le poêle aux granules… Martine Houde, propriétaire d'Imago Village

Martine Houde explique s'être lancée dans la fabrication de tentes et de yourtes de luxes après avoir constaté cette tendance ailleurs au pays. Au fil des ans, elle ajoute des yourtes à son offre touristique.

On se promenait dans l’Ouest canadien et on a vu l’émergence des prêts à camper de luxe en 2000. On s’est dit pourquoi ne pas faire ça ici sur notre territoire.

En plus de l'expérience, de nombreuses activités sont disponibles à proximité, dont le centre de ski, mais aussi de la raquette, du Fat bike et de la motoneige.