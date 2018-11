Le jeune cinéaste québécois l’a choisie pour jouer dans Les amours imaginaires, sorti en 2010, un film qui l’a révélée au grand public.

« C’est comme si je sortais de l’eau, explique Monia Chokri en entrevue. Tout d’un coup, j’ai rencontré un être qui avait de l’ambition cinématographique, qui avait la même vision que moi, qui avait le goût de créer des œuvres exigeantes dans toute sa folie. »

Son travail dans ce film et dans le suivant de Dolan, Laurence Anyways, lui a servi de carte de visite pour la suite de sa carrière au cinéma et à la télévision, ici et ailleurs.

Dans son plus récent projet, la comédie Emma Peeters, elle incarne une aspirante actrice dans la mi-trentaine qui, après 10 ans de galère, se rend compte qu’elle ne réalisera probablement jamais son rêve et décide de s’enlever la vie le jour de son 35e anniversaire. Le film belge a pris l’affiche vendredi dernier.

Monia Chokri mène en parallèle une carrière de cinéaste et porte des projets depuis des années. Son premier long métrage, La femme de mon frère, doit sortir l’an prochain.