Samuel Côté a conduit près de six heures pour livrer l'une de ses plus récentes créations à un couple de Beresford.

C’est notre cadeau de Noël, c’est de toute beauté! , s’exclament Paul et Carol Roy, un couple de la région qui a décidé de troquer leur habituel voyage dans le sud pour une oeuvre d’art.

Je suis couturière et j’aime beaucoup les petits détails et le travail minutieux. Quand j’ai vu ça, je me suis dit que j’en voulais un , explique Carol Roy.

Paul et Carol Roy, un couple de Beresford au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

C’est un trophée pour nous autres, c’est de toute beauté. Paul Roy

L’artiste Samuel Côté, âgé seulement de 21 ans, peaufine son art depuis cinq ans déjà. J’ai fait une première sculpture, je l’ai mis sur les réseaux sociaux et ça s’est vendu instantanément, donc j’en ai fait d’autres.

Grâce à son souci du détail, l'artiste de Saint-Philémon, un village situé à environ une heure de Québec, s'est bâti une certaine renommée auprès des amateurs de chasse et de pêche : J’aime voir la réaction des gens quand ils se rendre compte que j’ai 21 ans. Ils s’imaginent plutôt un vieux monsieur dans son garage avec des gros panaches.

Grâce à sa page Facebook et au bouche-à-oreille, ses oeuvres se vendent de plus en plus loin et de plus en plus cher. Ses sculptures se détaillent aux alentours de 1500 $, mais certaines peuvent aller jusqu’à quelques dizaines de milliers de dollars.

Le jeune homme vit désormais de son art à temps plein.

Avec les informations de Serge Bouchard