L’incident s’est produit au passage à niveau du chemin Sturgess dans le canton de Montague, aux environs de 12 h 30. L’homme est mort sur place.

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) indique que 92 passagers et six membres de l’équipage étaient à bord du train, qui voyageait entre Ottawa et Toronto, selon un communiqué du transporteur.

Le train a subi un délai de plusieurs heures, a expliqué VIA Rail. La scène a depuis été nettoyée, mais huit autres trains faisant le trajet entre Ottawa et Toronto ont été retardés.

Le canton de Montague est situé à environ 70 km au sud-ouest d’Ottawa.