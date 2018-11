Les duplex et les maisons en rangées sont les plus touchés, car le nombre de biens vendus a chuté de plus de 30 % entre octobre 2017 et octobre 2018, dit l’Association.

Les ventes d’unités résidentielles tous types confondus ont baissé de presque 14 % au cours de la même période.

« C’est une situation dramatique lorsque vous regardez le peu de ventes et l’inventaire qu’il nous reste », estime Greg Steele, un ancien président de l’association immobilière.

Le prix moyen d’un condominium s’est vendu 9 % moins cher pour s’établir à 221 293 $. Une unité résidentielle vaut en moyenne 358 954 $, soit 3 % de moins qu’il y a un an.

Il faut désormais en moyenne 62 jours pour vendre une maison unifamiliale, soit une semaine de plus par rapport à octobre 2017.

« Je ne vois pas [le marché] s’améliorer », souligne M. Steele en parlant de données qui englobent la région métropolitaine d’Edmonton, dont Spruce Grove, Sherwood Park et Saint-Albert.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement a souligné que le nombre de logements en construction à Edmonton était à risque de dépasser la demande.