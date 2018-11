Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

« C’est un show symphonique de presque deux heures où on va jouer un répertoire qui est classique c’est-à-dire 45 minutes de Francis Poulenc, qui est un compositeur français, et on va faire aussi tout mon dernier album intégral symphonique donc avec 80 musiciens », a expliqué Philippe Brach en entrevue au TJ extra vendredi.

Le Jonquiérois promet des surprises et des collaborations avec d’autres artistes lors du spectacle. Philippe Brach parle déjà d’un projet « décalé ».

Ce n’est pas la première fois que Philippe Brach et le maestro Nicolas Ellis collaborent. C’est d’ailleurs l’Orchestre de l’Agora qui joue sur Le silence des troupeaux.

« C’est Nicolas qui m’a approché à la base pour faire un spectacle. Je pense qu’il pensait qu’il venait de crinquer quelque chose qu’il n’avait aucune idée c’était quoi! Mais, je pense que ça va donner un beau résultat », rigole l’auteur-compositeur-interprète.