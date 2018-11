Des documents gouvernementaux montrent que les dépenses s’étaient élevées à un peu plus de 260 000 $ en 2017-2018. Or, pour les cinq premiers mois de l’année fiscale en cours, soit d’avril à la fin septembre, les frais de voyage sont pratiquement aussi élevés.

Ces données n’incluent pas les frais pour les déplacements du premier ministre Scott Moe à Toronto plus tôt cette semaine ni pour ceux du voyage du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison, en Israël.

« Le fait est que nous représentons les gens de la province et que nous défendons les emplois de nos communautés », s’est défendu M. Moe, au sujet de son voyage récent à Toronto et sur une mission prévue plus tard ce mois-ci en Inde.

Mission commerciale en Inde

Le premier ministre doit se rendre en Inde avec quelques représentants du gouvernement. « Ce sera une mission commerciale exhaustive, a expliqué le ministre Jeremy Harrison. Rappelez-vous que c’est un marché de plus d’un milliard de personnes. De toutes les exportations canadiennes qui se rendent en Inde, 60 % viennent de la Saskatchewan ».

Il ajoute qu’un emploi sur cinq dans la province dépend des exportations et que pour faire croître l’économie, la province doit s’ouvrir à d’autres marchés.