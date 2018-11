Alors que la saison de la grippe est sur le point de s'amorcer dans l'hémisphère nord, les premiers échos provenant de l'hémisphère sud, où elle se termine, sont encourageants.

« On a de bonnes nouvelles qui nous viennent de d’autres pays. Par exemple, en Australie, la saison de la grippe est en train de se terminer et l’efficacité du vaccin est de 68 %, donc c’est de bonne augure », le Dr Nicolas Brousseau, médecin-conseil au CIUSS-CN.

Comme le vaccin prend généralement deux semaines avant d’être pleinement efficace, il est préférable de se faire vacciner dès maintenant.

L’an dernier seulement, près de 150 000 doses ont été administrées dans la seule région de Québec.

« La saison de la grippe commence habituellement à la fin du mois de novembre, indique le Dr Brousseau. C’est un virus évolutif qui reste imprévisible. »

Qui est ciblé ?



les enfants de 2 à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques;

les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

les adultes ayant une maladie chronique (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse);

les personnes âgées de plus de 75 ans;

les individus qui sont en contact étroit avec des personnes à risque de complications.



Source : Cabinet de la ministre de la Santé et des service

Cette année, les enfants de 6 à 23 mois et les adultes âgés entre 60 et 74 ans ne sont plus considérés à risque à la suite d'études de l'Institut national de santé publique du Québec.

L'horaire et les lieux de vaccination sont disponibles sur le portail www.ciussscn.ca.