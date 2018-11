Elizabeth Terrell-Tracey a été élue conseillère scolaire à East Gwillimbury et Whitchurch-Stoufville lors du scrutin du 22 octobre dernier, mais n'a pas tardé à faire l'objet de vives critiques pour avoir publié des messages sur les réseaux sociaux ciblant une autre candidate, Lena Singh.

Je voudrais informer les gens... juste pour que vous sachiez... Mme Singh est née en Guyane, a écrit Elizabeth Terrell-Tracey dans un groupe Facebook communautaire en septembre. Vous appuyez quelqu'un qui n'est pas né au Canada.

Un message d'Elizabeth Terrell-Tracey ciblant Lena Singh Photo : Arnold Neufeldt-Fast

Le 26 octobre, le conseil scolaire a annoncé qu'elle avait quitté son poste, publiant une lettre attribuée à la conseillère scolaire élue dans laquelle elle admettait avoir fait des commentaires blessants et offensants . Elle ajoutait que ses problèmes personnels de santé l'auraient empêché de faire son travail correctement.

Quelques heures plus tard, le conseil scolaire à retirer la lettre et dit qu'Elizabeth Terrell-Tracey réexaminait sa décision.

Dans un courriel envoyé à CBC et aux employés du conseil scolaire de la région de York vendredi, Elizabeth Terrell-Tracey a défendu sa position.

Dieu m'a ordonné à travers le peuple d'adopter une position polarisante pour instaurer la paix. Je ne vais pas démissionner. Les gens m'ont élue, tous les groupes confessionnels, toutes les nationalités, parce que je suis une guérisseuse, des bénédictions viennent à ceux qui attendent , a-t-elle écrit dans le courriel, envoyé à 00 h 13.

Si le conseil scolaire a vivement critiqué les commentaires d'Elizabeth Terrell-Tracey sur les réseaux sociaux depuis son élection, il semble qu'il ne puisse pas empêcher son assermentation le 3 décembre.

Les commentaires Facebook que nous avons vus, peu importe le contexte, étaient xénophobes, racistes et blessants , a dit le président du Conseil, Corrie McBain dans un communiqué plus tôt cette semaine.

La directrice de l'éducation, Louise Sirisko, a ajouté qu'il y a eu une perte de confiance du public envers notre Conseil , depuis l'élection. Ça nous attriste profondément , a-t-elle dit.

Depuis l'élection, des parents, des membres de la communauté et des conseillers scolaires ont demandé à Elizabeth Terrell-Tracey de se retirer. Certains demandent aussi au Conseil de l'obliger à abandonner son poste.

Après avoir étudié plusieurs options, le conseil scolaire de la région de York a affirmé qu'il semble qu'aucun mécanisme n'existe pour ça.

Dans une entrevue avec CBC, Louise Sirisko a expliqué qu'un certain nombre de procédures existent pour la formation à l'équité et la formation des nouveaux conseillers. Le Conseil a aussi un nouveau commissaire à l'intégrité, qui peut traiter des plaintes du public contre des conseillers scolaires.

Louise Sirisko a cependant précisé que le commissaire ne peut probablement pas enquêter sur des inquiétudes soulevées avant l'assermentation d'un conseiller.

Je pense qu'il est très probable que [le commissaire] se tourne vers l'avenir et non pas vers le passé , a-t-elle affirmé ajoutant que la province n'a pas non plus la capacité d'agir contre un conseiller scolaire élu.

Ça me met très mal à l'aise de travailler aux côtés de cette personne, parce que nous savons ce qu'elle pense , a dit Juanita Nathan, une conseillère scolaire qui représente deux quartiers de Markham. Elle-même née au Sri Lanka, elle a qualifié les commentaires d'Elizabeth Terrell-Tracey de blessants .

En 2017, le conseil scolaire public anglais de la région de York avait aussi été au coeur d'une controverse et pressé de renvoyer une ancienne conseillère scolaire, Nancy Elgie, qui aurait proféré une injure raciale à l'encontre d'une mère. Elle avait démissionné après des semaines de perturbations et de protestations.