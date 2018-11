Un texte de Boualem Hadjouti

Le syndicat de la caisse et la direction négocient depuis plusieurs mois pour le renouvellement de la convention collective.

Les négociations achoppent sur la question salariale.

Des représentants de la CSN ont organisé vendredi une manifestation devant la direction de la caisse à Rouyn-Noranda.

Le président du Conseil central, Félix-Antoine Lafleur, dit qu'il regrette l'attitude du directeur général, Jean-Claude Loranger, dans ces négociations.

Ce qui est déplorable c'est que le directeur M. Loranger offre à ses travailleurs et travailleuses des augmentations qui ne seraient même pas suffisantes pour suivre l'augmentation du coût de la vie. C'est inacceptable. Les travailleuses et les travailleurs ont décidé de ne pas accepter, le comité de négociation n'avait même pas soumis ces propositions étant donné que M. Loranger rester campé sur ses positions quand on parle de l'augmentation des salaires , regrette Félix-Antoine Lafleur.

Pour sa part, le directeur général de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Loranger, dit qu'il s'étonne de la sortie du syndicat.

Il y a eu des discussions lors de la dernière rencontre de négociation en présence du conciliateur, ça a quand même été relativement bien, c'est pour ça qu'on est un petit peu surpris de l'intensité du sit-in devant la caisse qui ne reflète pas les discussions qui ont eu lieu à la table de négociation en présence d'un conciliateur [...] On se rencontre à nouveau le 28 et le 29 novembre prochain , dit Jean-Claude Loranger.

Les négociations ne sont pas faciles, je le reconnais. Jean-Claude Loranger

Un mandat de grève de cinq jours a été approuvé par 86 % des 64 membres et les journées pourront être utilisées au moment opportun.

Par ailleurs, le syndicat s'est plaint du directeur général de la Caisse devant le Tribunal administratif du travail. Il l'accuse d'ingérence dans les affaires du syndicat. L'affaire sera traitée le 23 novembre.