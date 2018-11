Éléonore Lefebvre est l'une des premières étudiantes à faire partie du nouveau baccalauréat (bac).

C'est extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose qui manquait à l'Université à Chicoutimi. J'ai trouvé que c'était un ajout important au programme que l'Université offrait. C'est le fun parce que les gens s'en allaient à l’extérieur. Je pense que ça va conserver un peu de population dans notre région.

Au cours des trois prochaines années, sa formation lui permettra d'avoir tous les outils pour travailler dans l'univers des médias.

Vingt-cinq étudiants se sont inscrits dans la première cohorte du programme. La formation peut en accueillir jusqu'à 90.

L'UQAC mène actuellement une campagne de recrutement en misant sur ce qui la démarque des autres universités offrant un bac en communication.

C'est un bac qui est tout à fait unique ici au Québec et même au Canada. Il n'y a pas un programme pareil nulle part qui répond à des besoins sociaux. Donc, toute la question des nouvelles technologies, médias sociaux et toute la question interculturelle et c'est le mélange de ces deux-là qui fait que c'est tout à fait une nouveauté , explique le professeur Jorge Frozzini.

La direction étudie d'ailleurs la possibilité d'offrir le DEC-bac en collaboration avec le programme d'art et technologie des médias du Cégep de Jonquière, explique la responsable des communications de l'UQAC, Marie-Karlynn Laflamme.

Les passerelles avec les collèges, c'est toujours une bonne façon d'améliorer le recrutement, mais aussi d'offrir une formation dans un continuum logique. Marie-Karlynn Laflamme, responsable des communications, UQAC

L'UQAC embauchera deux nouveaux professeurs d'ici l'automne 2019.

D'après le reportage de Jessica Blackburn