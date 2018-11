Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Dans une requête déposée jeudi à la Cour supérieure du Québec, les avocats du plus gros chantier naval québécois considèrent que l'entente entre le gouvernement et CTMA, qui gère l'appel d'offres international, comporte des irrégularités et des illégalités graves .

Âgé de 45 ans, le navire CTMA Vancancier doit être remplacé. Pour ce faire, le gouvernement libéral a décidé, peu avant sa défaite électorale, de laisser l'entreprise privée CTMA gérer l'appel d'offres. Les fonds publics assurent une partie du financement qui pourrait s'élever à plus de 200 millions de dollars.

Selon la requête, le gouvernement contourne la loi pour accorder à CTMA des compétences qui seraient réservées, par la loi, exclusivement à la Société des traversiers du Québec (STQ). Seule la STQ détient le pouvoir [...] d'acquérir, de posséder ou d'aliéner les biens nécessaires [au] services [de transport par traversier entres les rives des fleuves, rivières et lacs qui sont situés dans le Québec.

CTMA et ses filiales [...] ne constituent pas une société d'État ni un organisme public, mais bien un regroupement d'entreprises privées sur lesquelles les contribuables québécois n'ont, ultimement, aucun droit de regard. Extrait de la requête du Chantier Davie

Le chantier retenu devrait être connu d'ici l'été 2019 et la construction devait durer environ trois ans.

Contrat

Le chantier Davie conteste également le contrat de 20 ans, accordé à CTMA par Québec pour assurer la desserte maritime des Îles-de-la-Madeleine.

En mai dernier, le gouvernement libéral indiquait par communiqué vouloir prolonger l'actuel contrat entre CTMA et la STQ jusqu'en 2020, en vertu d'un « contrat passerelle », selon les mots de la requête. Ensuite, à la mise en service du nouveau bateau, [le contrat entre une filiale de CTMA et la STQ] sera par la suite renouvelé pour une période de 20 ans , avait indiqué le gouvernement.

Or, les avocats du chantier Davie considèrent illégal ce processus d'attribution de contrat. Selon eux, ni la CTMA ni ses filiales ne détiennent l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers pour conclure ce qu'ils nomment le « contrat passerelle ».

Le gouvernement a également ouvert une large brèche dans les règles d'ordre public de reddition de comptes et de transparence qui régissent la STQ puisqu'aucun contrôle réel ne pourra être exercé sur la gestion de la CTMA , plaide-t-on dans la requête.

En somme, le gouvernement a privatisé la gestion de la desserte maritime des Îles-de-la-Madeleine. Extrait de la requête du Chantier Davie

Rappelons que le chantier Davie lorgne le contrat de construction du navire.

Les parties impliquées n'ont pas voulu commenter, car le litige sur trouve devant les tribunaux.