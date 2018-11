De nombreux étudiants ne se sentent plus en sécurité au vu de la nature menaçante des messages, d’après le Syndicat des étudiants de l'Université du Manitoba.

« Je pense que c'est écoeurant », s'indigne Charlene Hallett, une étudiante métisse en sciences sociales de la famille. Même si elle continuera à faire valoir son point de vue lors des discussions en classe sur des questions telles que la race, la classe et la sexualité, elle avoue se demander si elle pourrait un jour devenir une cible.

Je ne sais pas quelles sont leurs intentions en classe. Je ne sais pas si je suis en danger. Charlene Hallett

« Quelqu’un assis dans cette classe pourrait avoir ces pensées et ces idées racistes sur ce que sont les peuples autochtones ou… à quel point les blancs sont supérieurs », confie la jeune fille.

Niigaan Sinclair, professeur agrégé au département des études autochtones, a posté sur Facebook que 50 à 100 affiches avaient été diffusées sur le campus. Quelqu'un a aussi écrit « F--k Islam » sur certains murs.

Un message haineux envers l'Islam a été écrit au marqueur noir sur un mur de l'Université du Manitoba. Photo : Annie Beach

Le président du Syndicat des étudiants de l'Université du Manitoba, Jakob Sanderson, révèle qu'une vidéo de surveillance montre une personne en train de coller les papiers sur les murs la nuit de l'Halloween. L’individu porte un costume, ce qui rend son identification difficile.

Il exhorte tous ceux qui tombent sur un message à le signaler. « Si un étudiant voit quelque chose comme ça, s'il y a des messages ciblés comme celui-ci, n'hésitez pas à contacter le syndicat des étudiants, n'hésitez pas à contacter l'université », insiste-t-il.

Le président de l'Université réagit

L'Université a retiré les affiches et les services de sécurité enquêtent, indique le président de l’Université du Manitoba, David Barnard, dans un communiqué envoyé aux médias vendredi.

Ces messages de haine font partie d'un « effort international coordonné des groupes néonazis et suprémacistes blancs », selon lui.

Nous devons lutter contre l'ignorance avec le savoir. Contre l'intolérance et le racisme, avec l’inclusion et l’acceptation. Contre la complaisance avec nos paroles et nos actions. David Barnard

« Il n'y a aucune tolérance pour la haine et la discrimination. Comme je l'ai clairement indiqué hier lors de la veillée en l'honneur des victimes de la fusillade à Pittsburgh, nous partageons un même sentiment de révulsion et devons agir face à ce qui se passe autour de nous. Le traitement des réfugiés. Le ton de la colère et de la haine dans le discours politique. L'installation de régimes corrompus. Un nombre inquiétant de crimes de haine. Des attaques terroristes. », cite le président de l’université.

L’oubli dangereux du passé

Un cercle de partage organisé par des étudiants s'est tenu vendredi matin pour soutenir la population autochtone sur le campus, indique Cary Miller, chef du département des études autochtones.

Elle ajoute que d'autres organisations du campus ont organisé des événements en soutien aux groupes qui se sentent ciblés par les messages.

Il est extrêmement décevant pour moi qu'en cette ère de réconciliation, quand nous devrions nous réunir, car nous sommes tous des peuples signataires d'un traité et nous sommes tous des Manitobains, qu’il y a encore des gens qui veulent nous diviser de façon provocante. Cary Miller

Le fait de tolérer tacitement de telles actions a, historiquement, conduit à une escalade et à la violence, avertit Cary Miller, en se référant plus particulièrement à la Seconde Guerre mondiale.

« Nous avons perdu une grande partie de notre génération de la Seconde Guerre mondiale, qui a clairement vu où mène la haine, et nous perdons actuellement les combattants courageux des luttes pour les droits civiques du milieu du 20e siècle », affirme-t-elle.

« Alors que notre mémoire culturelle perd le lien avec la violence de ces moments, nous commençons à voir un retour à ces cycles de division raciale, et leurs résultats inévitables se sont illustrés de façon frappante aux États-Unis ces deux dernières semaines », déplore Mme Miller.

Jakob Sanderson appelle tous les étudiants à « se mettre à la place de leurs partenaires autochtones sur le campus, de leurs partenaires racialisés sur le campus, de leurs partenaires musulmans sur le campus ».

Il souligne toutefois que la majorité des étudiants sont empathiques et considèrent à l'évidence ce qu’il se passe comme un problème.