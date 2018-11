Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Le ministère de la Faune rencontrera les intervenants régionaux en décembre pour présenter les grandes lignes du futur plan de gestion du cerf qui sera déposé en 2020.

On attend juste de voir comment qu'eux autres voient ça , indique le président de la Fédération québécoise de chasseurs et pêcheurs pour la région Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Alain Poitras. Par exemple, où est-ce que la ligne passerait puis à quoi ça pourrait ressembler plus tard.

Alain Poitras, président de la Fédération québécoise de chasseurs et pêcheurs pour la région Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Puis il y a la question des modalités : est-ce qu'on rajoute le cerf sans bois, rajoute-t-on des journées de chasse? C'est tout ce qu'on va avoir à discuter dans l'année 2019 pour se préparer. Alain Poitras, président de la Fédération québécoise de chasseurs et pêcheurs pour la région Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

Le cerf est également considéré comme nuisible pour les agriculteurs de la Gaspésie Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, est lui-même un chasseur. Pour lui, la véritable cible demeure la création d'une sous-zone de chasse dans la Baie-des-Chaleurs avec un certain quota de femelles à abattre, mais qui ne s'étendrait pas à toute la Gaspésie.

C'est sûr que nous avions demandé une sous-zone pour la Baie-des-Chaleurs étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de chevreuils du côté nord, explique-t-il. La chasse à la femelle du côté nord peut mettre en danger d'une certaine manière le cheptel de ce côté-là.

Sylvain Roy, député de Bonaventure Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Nous avions demandé une division des zones et ça n'a pas été fait immédiatement. On nous a fait valoir toutes sortes de raisons techniques, entre autres l'arpentage puis la définition des lots. Sylvain Roy, député de Bonaventure

Tout cela devrait se préciser en 201, mais, dès demain, des milliers de chasseurs vont parcourir la forêt à la recherche de leur gibier, et ce, jusqu'au 11 novembre.

La Sûreté du Québec invite d'ailleurs les chasseurs à respecter les propriétés privées et à faire preuve de prudence.

Avec les informations de Pierre Cotton