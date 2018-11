Bob McLeod croit en fait qu'il aurait dû sonner l'alarme plus tôt face à ce qu'il appelle une approche « colonialiste du Sud ».

J'ai pris une position dure il y a un an et les choses se sont depuis améliorées grandement. Je crois qu'il était juste de le signaler publiquement. Et je crois que nous travaillons très bien avec le fédéral désormais. Bob McLeaod, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest