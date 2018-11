Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Les propriétaires de véhicules verts demeurent marginaux en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Seulement 128 automobilistes y « roulent électriques » ou dans un véhicule hybride. Cette statistique place la région tout juste devant le Nord-du-Québec, bonne dernière à ce chapitre.

Pourtant, les concessionnaires ne parviennent pas à répondre à la demande de véhicules verts.

Dès que ces modèles-là rentrent, ils sont déjà vendus , confie Emery Côté, conseiller aux ventes chez Simpson automobiles, à Gaspé.

Pour l'instant, 70 % à 80 % des véhicules qu'il vend sont des camionnettes et des VUS.

Emery Côté, conseiller aux ventes, Simpson automobiles Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

GM nous a avisés dernièrement qu'il augmenterait le rythme de fabrication des modèles Volt et Bolt et, ce qui va nous aider, c'est que notre voisin de l'Ontario a cessé de donner la subvention de 8000 $. Emery Côté, conseiller aux ventes, Simpson automobiles

Probablement que si on pouvait en fournir plus, on en vendrait plus , confirme Maxime Reader, directeur général chez Toyota Gaspé. Malheureusement, beaucoup de ces véhicules restent dans les plus grosses villes.

La Gaspésie est la région du Québec qui compte le plus de bornes de recharge rapide pour les voitures électriques avec un total de 11, soit le double de celles disponibles sur l'île de Montréal. Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Culture de la camionnette

Pour cause, la culture de la camionnette demeure bien ancrée en Gaspésie. Elle ne risque pas disparaître de si tôt, car les jeunes conducteurs sont nombreux à être attirés par les silhouettes sportives adoptées par les fabricants de ce type de véhicules. Des jeunes qui achetaient avant des petites voitures sport vont acheter des camions, présentement, comme première voiture , indique Emery Côté.

Pour certain, le choix de troquer son véhicule à essence pour un modèle hybride ou rechargeable s'est pourtant imposé devant la facture à la pompe.

Par exemple, Matthew Hunt a décidé récemment de vendre sa grosse camionnette pour s'acheter un véhicule hybride rechargeable.

Je ne retournerais jamais en arrière pour avoir un gros véhicule pour les courses en ville, aller à l'épicerie et déposer les enfants à l'école. Ce n'était pas nécessaire un gros véhicule. Pour le local, électrique, c'est 40 ¢ au maximum, versus 4 $ avec la camionnette , indique-t-il.

Matthew Hunt, propriétaire d'un véhicule hybride rechargeable Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

J'ai fait six mois, du mois d'avril jusqu'à la fin septembre, à rouler entre 20 et 40 kilomètres par jour, à rouler uniquement en mode électrique, donc sans utiliser de l'essence de tout l'été au complet. Matthew Hunt, propriétaire d'un véhicule hybride rechargeable

Comme ailleurs en Amérique du Nord, où les gros véhicules sont toujours bien ancrés dans les moeurs, l'arrivée éventuelle de camionnettes hybride rechargeable pourrait être la première étape pour rendre une région comme la Gaspésie plus verte.

