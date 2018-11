« Le Sénat entend des témoins à Ottawa, mais aussi, de temps en temps, sort d’Ottawa, va dans les régions où l’agriculture est importante et essaie de comprendre en rencontrant les différents intervenants », explique Julie Miville-Dechêne, membre du comité.

Selon Ghislain Maltais, la qualité et la traçabilité sont deux éléments majeurs pour les exportations canadiennes. Photo : Radio-Canada

Après avoir visité des fermes et entreprises agricoles, les sénateurs se sont rendus dans des laboratoires du Manitoba afin de comprendre les recherches menées pour créer de la valeur ajoutée aux produits récoltés.

Le Canada est un grand exportateur de produits agricoles, souligne le vice-président du Comité sénatorial de l'agriculture et des forêts, Ghislain Maltais.

« Maintenant, ce qui est important pour nous et pour l’ensemble des Canadiens, c’est d’y donner une valeur ajoutée, une deuxième, troisième et peut-être une quatrième transformation », soutient-il.

Par transformations, on entend tout ce qu’il est possible de faire à partir du produit de base, c’est-à-dire des produits dérivés qui vont du domaine alimentaire aux cosmétiques, en passant par la pharmacologie.