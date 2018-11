Les comptes de dépenses de la 26e gouverneure générale, en fonction de 1999 à 2005, ont fait l’objet de commentaires, après un reportage publié cette semaine par le National Post. Il appert que Mme Clarkson a réclamé plus d’un million de dollars au Trésor après sa retraite.

Pour neuf des 13 dernières années, les réclamations se sont élevées à plus de 100 000 $, sans que l’on connaisse le détail des frais.

« L’aide financière que j’ai reçue correspond à ce qui a été offert à mes prédécesseurs et à mes successeurs depuis la création du programme en 1979, écrit Mme Clarkson. L’existence de ce programme n’a jamais été secrète. »

Les anciens gouverneurs généraux peuvent effectivement obtenir du financement de l'État pour des dépenses professionnelles et des voyages lorsqu’ils sont reliés à leur ancienne fonction. Les frais admissibles incluent le soutien administratif, les frais de bureau, le coût du mobilier de bureau ou encore des services professionnels.