L'enquête a débuté avec le signalement par la responsable d'une enseigne de la présence sur un site de vente en ligne entre particuliers de 18 jouets dérobés dans ses boutiques parisiennes.

« Neufs et dans leur emballage d'origine »

« Les différentes investigations, notamment techniques, ont permis aux enquêteurs d’identifier une femme âgée de 72 ans, domiciliée dans le 17e arrondissement à Paris et que, depuis juin 2018, cette dernière avait publié sur ce site 957 annonces pour vendre essentiellement des jouets, tous décrits comme neufs et dans leur emballage d'origine », ajoute la préfecture dans un communiqué.

La police précise qu'une perquisition à son domicile a permis de mettre la main sur un millier d'articles et plus de 40 000 euros en espèces, fruit d'au moins 700 vols commis dans six enseignes différentes de la région parisienne.

Interpellée le 29 octobre, la cleptomane présumée a reconnu les faits, indiquant aux policiers « avoir agi principalement par désoeuvrement ».