Un texte de Benoît Chapdelaine

« Ce qu'on souhaite, c'est que les commerçants ne se retrouvent pas avec la même surprise que l'an passé, dit Billy Walsh, directeur général de la Promenade Wellington et président de l'association de la vingtaine de Sociétés de développement commercial de Montréal. On s'attend à ce qu'il y ait une réduction de l'écart et on s'attend au moins au statu quo. »

Les propriétaires d'immeubles non résidentiels à Montréal ont subi cette année une hausse de taxes moyenne de 3 %, soit trois fois plus qu'en 2017. Ils payaient déjà en 2016 environ 55 % des taxes de la Ville, contre 45 % pour les propriétaires d'immeubles non résidentiels selon le rapport Pour une métropole en affaires, publié par la Ville l'an dernier.

L'administration Plante a déjà indiqué qu'elle n'avait pas le choix d'augmenter les taxes en 2018 pour faire face aux dépenses. Elle a par la suite commandé un rapport sur le « plan commerce » à un comité dirigé par le président du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

Le rapport, publié en juin, recommande entre autres « une stratégie de resserrement de l'écart entre les fardeaux résidentiel et non résidentiel et une réduction du taux de la taxe foncière générale non résidentielle pour les premiers 500 000 $ d'évaluation ».

« Ramener l’équité fiscale »

En entrevue à Radio-Canada, le responsable du développement économique au comité exécutif laisse entendre que les demandes des petits commerçants pourraient être en partie entendues dans le prochain budget.

« On veut ramener cette équité fiscale-là, dit Robert Beaudry. C'est vrai, le petit commerce va payer souvent plus cher que le commerce dans un centre d'achat, par exemple, au niveau de ses taxes foncières. Il y a un manque d'équité à ce niveau-là. Il faut qu'on y travaille. On a de nouveaux pouvoirs. Il faut voir comment on peut les intégrer. »

Le directeur de la promenade Wellington manifeste un certain optimisme envers l'administration.

« Il peut y avoir un peu de sable dans l'engrenage, mais overall, j'aurais tendance à dire que la situation est stable, dit-il. L'hémorragie est plus ou moins terminée. On est sur une espèce de renouveau avec l'administration Plante. Visiblement, le plan commerce est une excellente nouvelle pour nous. On sent qu'il y a des sous annoncés. »

En avril dernier, la mairesse Valérie Plante annonçait en effet un investissement de 360 millions de dollars sur cinq ans, dont 150 millions seraient financés par Québec, pour « accélérer le développement économique » de Montréal.

Les commerçants sauront jeudi si le budget municipal contient de quoi les apaiser ou au contraire soulever à nouveau leur colère.