Shippagan a obtenu l'assurance, récemment, que le ministère des Finances allait lui céder les deux propriétés adjacentes pour la somme symbolique d'un dollar. Le vieux poste d'essence et l'ancien dépanneur, abandonnés depuis longtemps, ont déjà été un lieu de rassemblement pour plusieurs résidents, connu sous le nom de Gino Gas Bar.

Le printemps dernier la municipalité a appris, à la suite d'une étude, que les lieux n'étaient pas contaminés.

Cette ancienne station-service, à Shippagan, a connu ses meilleurs jours il y a plusieurs années Photo : Radio-Canada/René Landry

La municipalité va tout de même devoir débourser environ 20 000 $, selon la mairesse, Anita Savoie Robichaud, pour tout aménager. Il faut quand même mettre des sous pour enlever les vieilles structures, le vieux ciment, les réservoirs qui sont dans le sol, précise-t-elle. Il faudra mettre de la bonne terre.

Au cours des dernières années, cette propriété en décrépitude a soulevé le mécontentement de nombreux citoyens de Shippagan, qui ont fait connaître leur point de vue dans des réunions publiques du conseil municipal. Les intentions des autorités municipales devraient donc faire en sorte que les lieux soient méconnaissables.

Vue du boulevard J.D. Gauthier, à Shippagan Photo : Radio-Canada/René Landry